中職選秀會將在下周登場，今年多名海歸球員、高中潛力股投入選秀，中信兄弟球團也已經擬定好策略，領隊劉志威透露，會以最適合球員為主，而不是缺什麼、補什麼，此外還透露未來由農場主管「恰恰」彭政閔監督，將要建立「育成名單」，讓新秀養成更有空間。

劉志威透露，目前球團對於選秀已有想法，因為排在第4順位，還要看前面球隊如何選擇，不過有一個大方向，不因球隊哪個位置缺人就選誰，而是選擇名單內最合適的球員。

今年選秀大物多，海歸派王維中、張進德、廖任磊、郭俊麟，以及高中潛力股林子豪、宋晟睿、林子崴、林辰勳，此外還有放棄旅外選擇今年投入中職的強投余謙，都是前兩輪熱門人選。

此外劉志威也透露球隊新規劃，農場將有新制度，成立類似三軍概念的「育成名單」，雖不是馬上就成立，不過以長遠規劃來看，會有更多的空間給新秀發揮，「不算是三軍，這東西是階段性的，慢慢建立，有一些去年高中選進的新秀，身體素質或技術還不適合二軍比賽，因此出賽數較少，才想透過訓練和比賽來銜接職業。」

這個「育成名單」是由實力還不到二軍的選手組成，人數不會因為聯盟有60人名單而被侷限，未來可能和業餘球隊進行比賽，若人不夠考慮採取借將方式，因此今年選秀沒有限制幾輪，將會擴充人數，培養農場新人方向是由副領隊兼農場主管彭政閔所負責。

(中時 )