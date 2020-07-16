消防局初步調查，燃燒面積約20坪，財損約45萬元，起火原因仍在調查中。（羅亦晽翻攝）

當時火勢大到濃煙數公里外都可看見，後面又是山林地，消防人員擔心火勢蔓延可能引發山林大火。（羅亦晽翻攝）

「好大的火，濃煙數公里外都可看見！」花蓮縣消防局下午2時許接獲報案，玉里鎮三民里一間木造三合院起火燃燒，消防人車抵達現場，房屋已瞬間被大火吞噬，火勢蔓延極快，因房屋後方為山坡地，幸好消防人員及時在屋後佈設水線阻隔，阻止一場可能的森林大火，起火原因仍待調查。

消防局初步調查，燃燒面積約20坪，財損約45萬元，不過起火原因仍在調查中，所幸無人傷亡。

花蓮縣消防局下午2時6分接獲民眾報案後，立即出動三民、觀音、玉里、瑞穗及富源共5個分隊、10輛車、30位人員前往打火，並由消防局第三大隊大隊長呂冠辰坐鎮指揮。

呂冠辰說，消防人員到場時，火勢已全面燃燒，房子後面又是山林地，若火勢蔓延可能造成山林大火，立刻請人員佈設水線，另派多名人力在屋後射水阻絕，主要以防止火勢擴大為主。

報案民眾表示，平時屋內有住人，但起火時無人。消防隊在下午2時36分控制大火後，立即確認屋內，沒有人員傷亡。不過，三合院中間的部分已被大火燒得精光，只剩骨架，至於起火點及起火原因，目前仍由火場鑑識人員勘驗調查中。

(中時 )