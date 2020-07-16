嘉義家扶中心15、16日舉辦「少年展力終極挑戰營」，帶領12名念高一、二的學子攻頂合歡主峰、北峰等4座百岳，學子們在海拔3000公尺以上的高山體驗一步一腳印的疲累及踏實，互相加油打氣，完成百岳挑戰。
家扶中心社工員張詒雅說，成員去年就為攀登高山做準備，有跑操場、負重爬樓梯等體能訓練，到郊山及小百岳實地登山練習，1年來多次練習，很期待能夠挑戰人生第一次的百岳。
15日展力少年們攀登上3417公尺合歡主峰、3421公尺合歡東峰、3237石門山等3座百岳，雖然疲憊，但心情很興奮，16日繼續攻頂3422公尺合歡北峰，2天完成4座台灣百岳的任務，身體很疲累，情緒卻是高昂的。
張詒雅說，高山空氣稀薄，低溫約10至17度，下小雨，成員爬得上氣不接下氣，體能消耗大，有的成員幾度想放棄，但大家互相加油，不斷打氣說「過個彎就到了」、「我們等你」，最後都一起完成攻頂的夢想，每個人都證明了「我做得到。」
家扶中心主任沈明彥表示，展力方案已辦6年，今年以攀登高山作為終極挑戰的目標，引導成員看見自我價值與具有自我實現的能力，透過正向的生命經驗，作為未來成長的養分。
(中時 )
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