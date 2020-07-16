台南南科實中網球隊全中運拿下2銀1銅佳績。（台南南科實中提供／劉秀芬台南傳真）

國立南科國際實驗高級中學網球隊傳捷報，今年全國中等學校運動會奪下2銀1銅的佳績，是此次賽會中唯一在國、高中團體賽皆拿下團體賽獎牌的網球團隊，一群不是體育班的孩子，在有限的訓練時間突破自我拿下好成績，全校師生都與有榮焉。

南科實中學務主任，也是網球隊總教練廖俊名說，網球隊成立13年來，3年前首次在全中運贏得國男組雙打冠軍；隔年國男團體、雙打又冠軍；今年又獲得國中男子團體銀牌、高中男子團體銅牌；國中男子雙打銀牌、高中男子雙打第4名，這樣佳績連體育專長學校都很難得。

其中獲高中男子網球團體銅牌的高二生湯城，國中是以體育資優生入學，但南科實中沒有體育班，學生要兼顧練球與課業，湯城也以4A1B成績上南科實中高中部，而且已有數間美國大學、包括常春藤盟校願意提供獎學金讓他去念書。

南科實中每年都輔導學生前往美國攻讀大學，獲網球團體銅牌的選手張書菕、邱敏捷，曾獲ITF國際青少年網球巡迴賽塞班站雙打冠軍及單打冠軍，也順利申請到美國伊利諾州立大學。

(中時 )