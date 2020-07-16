資誠（PwC）聯合會計師事務所指出，開曼自今年2月因經濟實質方案未符合歐盟要求，遭歐盟列為租稅不合作黑名單。

歐盟對於黑名單國家將有四種懲罰措施，由歐盟各國決定實施任一種以上措施。一、針對給付黑名單國家、地區的權利金或服務費用，將適用更高的扣繳稅率，比如說原本扣繳稅率為10％，未來歐洲企業給付開曼權利金將被扣繳20％。二、歐盟國家必須否准企業給付黑名單國別與地區費用，等於阻斷金流。

三、歐盟國家要加強對當地子公司實施CFC（受控外國公司條款），例如歐洲企業在開曼設置子公司做利潤移轉，可能會因此將利潤稅率全數比照母公司國稅制。四、歐盟將禁止豁免自黑名單國家與地區取得的股利收入，過去即使有租稅優惠也將被取消，甚至是全數計稅。

資誠全球稅務服務會計師曾博昇表示，開曼政府為尋求脫離黑名單，積極與歐盟合作，近日推出經濟實質法施行細則3.0，增加「私募基金」、「開曼特殊經濟特區」定義及其適用性。

此外，開曼經濟實質規定3.0也設置經濟實質通報（ESN）作業細項，企業必須在每年3月31日前完成初步通報（今年因新冠肺炎疫情因素延至6月30日），並在當年底12月31日前完成年度申報經濟實質通報，應提示證明文件如財務年度結束日等，所有台商個人與企業仍需要準備及時申報。

(工商 )