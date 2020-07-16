新竹榮民之家一名90歲的老爺爺劉明芝，日常生活過得相當節儉，平常僅靠微薄的就養金維生，一件褲子穿了20年，常常一顆白饅頭配一杯白開水就是一餐。前年入住榮民之家後，決定將自身房產以700多萬賣出，並全數捐贈榮民之家和榮民榮眷基金會。近日他又預立遺囑，希望百年後將所有財產都捐贈到惠眾基金新竹專戶，用來照顧貧困病患。

據了解，劉明芝是湖南長沙人，18歲時隨著國軍來台，1956年以上兵身分退伍且終身未娶，爾後擔任清潔隊員長達34年，仰賴微薄的薪水和就養金生活，1982年才終於存了80萬買下台北市萬華區一間20餘坪的小公寓遮風避雨。

劉明芝爺爺捐700萬畢生積蓄，卻常以饅頭、白開水度日。（圖／北榮新竹分院提供）

劉明芝隻身住在台灣至今已70多年，2018年9月他住進新竹榮民之家，為了讓同在榮民之家的室友獲得更好的照顧，毅然決然賣掉房子，所得的700萬元全數捐給榮民之家，期望能改善榮民之家的生活設施。

新竹榮民之家也曾多次勸說要他別捐這麼多錢，但劉明芝卻相當堅持，對金錢的態度相當豁達，期盼花不到的錢能夠分給需要幫助的人，也因為曾經歷過長期的困頓，更能體會貧困者的辛苦，因此決定貢獻一己之力「錢財乃身外之物，生不帶來、死不帶去，感謝國家對我的照顧，這是現在唯一能做的回饋」。

平日裡過得節儉的他，一件清潔隊當年發的褲子一穿就是20年，念舊的他遲遲不願更換，近日也預立遺囑，等到百年後要將財產全數捐贈給惠眾基金新竹專戶，用來照顧貧困病患。

綜合媒體報導，台北榮總新竹分院長彭家勛15日也親自前往新竹榮民之家拜訪劉明芝爺爺，同時附上親筆致謝卡片，表達心中對他的感激之情。

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(中時電子報)