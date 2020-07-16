從反送中運動到制定《香港國安法》台港頻頻較勁，為確保我方公務人員安全，強化赴港澳通報機制。陸委會副主委邱垂正16日表示，政府會請各公務機關人員赴港澳前，與陸委會保持溝通聯繫，因應《香港國安法》無所不包的管轄權，公務員不管是因公務赴港澳，或因私事前往建議都須通報。

針對公務事由赴港澳者，陸委會除請各機關強化赴港澳通報機制外，並擬具注意事項送中央、地方各機關。如屬私人事由（例如旅遊、探訪親友等），亦提醒各級機關宜進行「內控」。

邱垂正指出，因應《香港國安法》，政府將制定相關規範，我們也會把資訊提供給中央地方政府機關。因公務或私人原因赴港都有一樣風險，所以建議都通報，做好風險提醒是陸委會職責。

「台港服務交流辦公室」7月1號正式營運至今，邱垂正表示，目前已經接獲800多件電話或郵件詢問，主要都是詢問來台移民定居、就學、就業，如果這些資訊社及相關部會，我們也會協助了解並做好各部會溝通聯繫，盡量讓我們提出諮詢者滿足。

(中時 )