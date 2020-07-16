曾在「第九屆金音創作獎」榮獲「最佳民謠單曲獎」的「老王樂隊」接受公視《青春發言人》邀請，為2020年邁入成年的年輕世代發聲，因而創作出最新單曲〈這樣就好 這樣就好〉，主唱張立長表示：「希望這首歌帶給大家的感覺，就像是老朋友來問問你最近過得好嗎？然後你可能就會因為這一句簡單的問候思考一些事情。」

為了瞭解年輕世代的心聲，長期關注青少年議題的《青春發言人》，向全台各地18至20歲的青少年募集影片，並邀請「老王樂隊」把這些心情譜寫成歌。看了超過50部徵件影片來找尋創作靈感的「老王樂隊」，發現許多同學因為對未來迷惘，或夢想不被家人支持等，而對自己不具信心，他們很希望創作出的歌曲，是可以讓同學喘口氣、帶來力量。

「老王樂隊」在決定把樂團做為職業的過程中，也曾感到不確定，團員們坦承，當初為了發行首張EP，每天都吃吐司和滷肉飯，也沒有信心能用音樂養活自己；其中鼓手馮會元原本想成為導演、貝斯手廖潔民一度準備考公務員，他感慨說道：「有一點是來自父母期待，另外一點是我也怕未來失業。」大提琴手邵佳瑩則在選擇樂團或教職之間掙扎了一年半，期間還要努力說服期待自己去當音樂老師的父親，「我知道如果錯過了這個機會自己會後悔，所以後來就一直跟爸爸洗腦」。

在創作過程中，「老王樂隊」對來自台北的陳子寧同學的故事很有感觸，認為勇氣可嘉，「她即使在歌唱方面遇到挫折，但還是很努力想要突破」。因此日前在新歌首演活動上，「老王樂隊」特別邀請陳子寧上台一起合唱〈這樣就好 這樣就好〉，希望透過這個舉動，鼓勵想挑戰自己的同學，「不管選擇任何路，知道也還有別人跟你一樣正在努力著，就會比較勇敢了」。

藉著這次的合作，團員們也回想當初感到徬徨時是如何走過，邵佳瑩直言：「即便會害怕，也想逃避，但是跟樂團的大家在一起就比較有伴。」廖潔民也附和：「自己一個人的時候，矛盾跟自我質疑真的很大，但五個人一起走的時候，我就敢說我有目標！」張立長則想告訴即將邁入成年的青少年，「長大得面對妥協是必然，但在妥協中繼續堅持自己真的喜歡的事物，生命比較不會這麼地乏味。」我們的青春練習曲」特別企劃完整節目將於7月18日下午3點將於公視頻道播出。晚間9點上架《青春發言人》臉書粉絲頁、YouTube頻道。

(中時 )