三伏初日／三伏貼「初伏」改善過敏、氣喘 中醫師曝5種人不適合貼

炎炎夏日氣溫飆升，不少地區體感溫度都超過40度，今(16日)是中醫界盛事「三伏初日」，趁著此時期「冬病夏治」。長輝中醫診所院長蘇士珊接受《中時電子報》訪問表示，在一年中最熱三天來貼，可改善過敏、氣喘及易感冒體質等，蘇也提醒，孕婦、發燒、一歲以下幼童等不適合貼。

中醫師蘇士珊表示，孕婦、發燒者及一歲以下幼童等不適合貼三伏貼。(照片/游定剛 拍攝)

今天是三伏貼初伏日，不少民眾一早就到中醫診所報到，事實上，三伏貼就是在一年中最熱的三天，分為初伏、中伏及末伏，來做穴位的敷貼，所以稱為三伏貼。中醫師蘇士珊表示，三伏貼是根據中醫所謂的「冬病夏治」理論，利用夏天天氣最熱、陽氣最旺盛時，使用利用白芥子、延胡索、甘遂、細辛、生薑等辛溫的藥材辛溫香竄，溫陽散寒的中藥做成的藥餅，敷在人體穴位上，來散出體內的寒氣，以提高身體抵抗力，減緩肺部及過敏性及疾病頻率及嚴重程度。

三伏貼會依照身體不同穴位來敷貼。(照片/邱子軒 拍攝)

究竟三伏貼什麼時候貼呢? 蘇表示，三伏天是根據天干地支計日的排列，初伏為夏至後第三個庚日(今年為7/16)，中伏為夏至後第四個庚日(今年為7/26)，末伏為立秋後第一個庚日(今年為8/15)。事實上，除了台灣人會在三伏天使用三伏貼來「冬病夏治」外，日本人會吃鰻魚飯補充精力，韓國人則是吃人參雞湯「以熱治熱」。蘇也談到，三伏貼可改善過敏性鼻炎、氣喘、易感冒虛寒體質及四肢冰冷、循環不良者。她另外提醒，三伏貼不適合孕婦、一歲以下孩童、發燒、咽喉炎及嚴重心肺功能不足者。

(中時電子報)