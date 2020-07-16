暑假開始了，你也是對此感到頭痛的家長嗎？不用擔心！受到用戶歡迎的「Apple 夏令營」活動，即日起開放報名，不用頂著大太陽奔出門，現在也能在家中參與！

Apple 夏令營舉辦至今已經邁入第 18 年，今年將提供 8-12 歲孩童一個免費、有趣的數位化課程，讓孩童在家中舒適安全地參與體驗。 透過充滿樂趣的自己動手做計畫案發掘孩童的創造力，內容涵蓋程式編寫到藝術與設計等三方面。

蘋果將會簡單易懂的活動手冊，向參與團員展現以影片、藝術和設計，以及程式編碼進行創作的種種新方法。此外還將提供現場直播的虛擬說明會進行指導，並有能回答家長和孩子任何問題的問答課程，好讓參與的兒童們能從 Apple 夏令營的體驗中收獲滿盈。這些課程會由 Apple 直營店培訓師親自主持，協助強化和指導參與團員透過活動手冊來學習。課程時間為 30 分鐘 (說明會) 或 60 分鐘 (問與答)，並透過 Webex 進行。

報名參加者，可以使用 Mac、iPad 或 iPhone 加入 Webex 課程。若你使用 Mac，系統會在你加入課程時提示下載 Webex app。iPad 和 iPhone 使用者要在課程開始前先在裝置上下載 Cisco Webex Meetings app。 報名完成後，就可存取下載連結下載自主進行的活動手冊，並依參與團員的步調循序完成。要使用活動手冊，你需要免費的 Pages app，蘋果裝置可在App Store中免費取得。

今年度的Apple 夏令營課程內容包括：（1）影片活動計畫案：喚起正面的改變 8 月 1 日 - 8 月 7 日，創作一分鐘長的影片來分享正向訊息，為你的鄰里社區激發改變的力量。（2）藝術與設計活動計畫案：設計歡樂空間 8 月 8 日 - 8 月 14 日，透過腦力激盪畫出夢想空間的設計，為自己和家人帶來滿滿歡樂。（3）程式編碼計畫案：編寫程式碼打造機器人小助手 8 月 15 日 - 8 月 21 日，使用 Swift Playground 中的基本程式編寫技能，為自己的機器人小助手編寫程式碼。

(科技)