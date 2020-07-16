長相神似柯震東的天菜型男主廚雷蒙，因疫情收入大幅減少，但靠著身為17LIVE直播主的斜槓身份收入，在這波疫情之中殺出重圍，為自己開創新事業！他白天在飯店工作，下班後則是在17直播間大展身手，雷蒙教做料理、聊美食，廣受許多女性粉絲歡迎。

雷蒙從對做菜一竅不通到擁有澳洲藍帶西餐學院認證，他侃侃道出心路歷程：「當初與家人吵架，一氣之下離家到澳洲打工旅遊，去澳洲前只會煮泡麵和煎蛋，連白飯要怎麼煮都不會。國外外食貴，偏遠鄉鎮也很少中式料理，想吃台灣家鄉菜只能自己煮，後來慢慢發現自己對做菜有興趣，其實沒有想像中難也挺好玩的。」

剛開始加入17LIVE只想多一份被動收入，雖然一開始面對鏡頭會尷尬，身兼多職的他，也曾一度灰心想放棄，但因粉絲的鼓勵與支持，於是展開他的第二人生，雷蒙說：「飯店工作常常忙到比較晚，回家休息一下又要開播，體力也會吃不消，但直播間裡的粉絲們已經變成我的朋友，平常遇到不開心或有趣的事情，就想找他們分享。透過直播可以認識很多不同類型的朋友，接觸他們的生活，我覺得很有趣！」

(中時 )