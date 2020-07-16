振興三倍券昨（15日）正式開始發放，郵局、超商外湧入許多民眾響應，不少人就是想搶先一步來體驗三倍券有沒有感，連知名政治時事評論員黃暐瀚在第一天就開箱領到的三倍券，不過卻遭網友圍剿。名嘴李正皓罕見護航黃暐瀚，搬出節目證明表示「他有說過他會領」。

黃暐瀚昨去郵局領取一家五口的三倍券後高興在臉書分享，卻遭網友圍剿，隨後他就發文表示「台灣網民，智商堪慮！」他說「從三倍券政策開始，我分析討論過很多次，請問哪一次，我說我不領？」他強調，自己花一千元，用自己繳的納稅金領回來，「香的咧！」

黃暐瀚說「從三倍券政策開始，我分析討論過很多次，請問哪一次，我說我不領？」（摘自黃暐瀚臉書）

名嘴李正皓看到黃暐瀚遭到網民製圖狂酸，忍不住替他平反，他在臉書表示「我雖然很多時候看法都跟黃暐瀚不同，但這次我要幫他說一句話。」他公布節目錄影指出，「黃暐瀚罵三倍券時我就坐在他旁邊，當時黃暐瀚確實沒有說不會去領，甚至公開說『他會去領』。」

影片中黃暐瀚在介紹三倍券的時候提到，「好領的部分，郵局用健保卡，這是領實體票券…我會去領！因為我們當評論員，我們看到那個券可能留下來不會用，留下歷史的足跡…」。

李正皓說，所以也不用去諷刺黃暐瀚了，畢竟你我都會有嘴巴上說不要，但身體很老實的時候，況且黃暐瀚當時並沒有說不要領，一千塊他自己的、領三千他繳稅的，他今天去領三倍券剛好而已。不過，貼文底下有網友留言「去領很好，但第一天一大早就去領滿好笑的。」李正皓給出一個建議說：「其實要是我不會拍照」。

(中時電子報)