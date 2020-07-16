吳念軒、宋偉恩、范姜彥豐等主演《違反校規的跳投》16日舉行首播造勢活動，被問到過去是否做過違反校規的事，吳念軒笑說曾搶食朋友妹妹的餅乾，結果後來被處罰；范姜彥豐自曝國中時太調皮，把圖釘丟到地上讓老師踩，還叫同學一起丟，最後老師的鞋宛如「釘鞋」咯咯作響，他表示是壞示範，大家千萬不要學。劉育仁為了參加校外籃球比賽而翻牆蹺課，沒想到還得了第二名。各務孝太則是拿雞蛋當球練，從教室往外丟不小心砸到車子，結果被學校記過。

昨7人表演苦練多時的「花式籃球秀」，范姜彥豐前一天還邀大家到新生公園練球，最後只有吳念軒、各務孝太與簡伯廷到場，4人雖練了快三小時，昨天PK賽卻輸，沒參與練球的李齊虧「到底有沒有好好練？」吳念軒透露和教練學耍帥招，不過表演時「放炮」，轉球技沒順利成功，後來雪恥重新秀一段，贏得全場掌聲。

自認是舞痴的范姜彥豐，認為「花式胯下運球」很帥像在跳舞，可以彌補他的遺憾。李齊透露因為練習空間小，常撞到人，笑稱大家根本是「互相傷害」。近期忙於舞台劇排練的宋偉恩，則感謝孝太和育仁耐心教他，他笑說「簡伯廷也很熱心，但他教的都是錯的，還是感謝他」。吳念軒有感而發：「就像拍戲時我們彼此相互幫助，雖然伯廷看起來球技爛爛的，大家都會笑他，但他也很可愛、很努力去完成他的部分。」

接力投籃PK輸的隊員范姜彥豐、各務孝太、宋偉恩與劉育仁，被拱輸幾球就要脫幾件衣服，宋偉恩耍賴的說：「我要宣布退出演藝圈！」最後由劇中副隊長李齊挺身而出，脫掉球衣露出結實胸肌，各務孝太與劉育仁也拉起腹肌滿足現場熱情粉絲。明日即將要首播是否會緊張，吳念軒表示，緊張倒是還好，比較興奮和期待，尤其回想起拍攝期的辛苦，如同劇中主角一樣，堅持完成想做的事情，心中有滿滿的感動。

七十六号原子第二號迷你影集《違反校規的跳投》由貴金影業製作、新銳導演李若辳執導，卡司集結吳念軒、蔡瑞雪、李銘忠、范姜彥豐、各務孝太、潘慧如、劉漢強、宋偉恩、李齊、劉育仁、簡伯廷等人。7月17日起，每週五晚間5點在myVideo以4K高畫質上線，7月17日首播一次連播2集，之後每星期同一時間播岀1集，全劇共4集。

劇中副隊長李齊挺身而出，脫掉球衣露出結實胸肌滿足現場粉絲。（盧禕祺攝）

劉育仁（後排左起）、吳念軒、范姜彥豐、李齊、宋偉恩和各務孝太（前排左起）、簡伯廷16日出席造勢活動。（盧禕祺攝）

吳念軒帥氣秀球技。（盧禕祺攝）

自認是舞痴的范姜彥豐，認為「花式胯下運球」很帥像在跳舞，可以彌補他的遺憾。（盧禕祺攝）

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