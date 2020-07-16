新北市土城、鶯歌公有市場都已有數十年歷史，老舊不堪，環境髒亂，排水系統等設備都待改善，新北市政府、新北市議員江怡臻為協助改善市場環境，成功向經濟部爭取到補助經費，加上地方自籌款共1120萬整修2個市場，近期將動工，預計年底完工，大幅改善相關硬體設備。

土城公有市場成立於1997年，鄰近捷運土城站、而鶯歌市場更早在1980年就已成立，靠近鶯歌火車站，分別有79個、121個攤位，2市場都是當地居民重要的民生物資採買點，但因歷史悠久，市場設施相當老舊，包括汙水處理設備、排風傘等。

鶯歌居民陳小姐說，自己是家庭主婦，每天都會出門採買全家大小的早、晚餐，但因為市場的環境越來越舊，近年他都選擇到超市購買食材，不只有冷氣，也讓人感覺較整潔。

新北市議員江怡臻指出，此次她積極爭取經費，就是希望解決長久以來的髒亂問題，也希望鶯歌公有市場能藉此機會重新規畫，打造一個舒適又整潔的環境讓民眾採買，逛得開心、買得安心。

新北市經發局市場處表示，新北市會在此次計畫中，改善止滑地坪、排水設施、汙水處理設備 雨遮 部分排風傘，以解決長久以來的髒亂及惡臭問題，大幅翻新公有市場設備，提升整體購物品質。

市場處提到，該案將在4個月內正式動工，預計年底完工，以最快的時間完成工程，減少攤商以及地方居民所受到的影響。

(中時 )