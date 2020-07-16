國泰金控董事長蔡宏圖（左二）和WSBL第15季冠軍賽MVP陳鈺君（左一）、WSBL第15季年度MVP林育庭（右二）、HBL MVP王玥媞合照。（陳筱琳攝）

（20:30更新，補充內容）2020年籃球賽季，國泰女籃完成甲組聯賽及WSBL女子超級籃球聯賽27座冠軍，加上今年3月建教合作的淡水商工收下HBL女子組冠軍，今天舉辦感恩晚宴，期許未來再創更多佳績。

國泰人壽、國泰金控長期支持女籃，國泰金控董事長蔡宏圖表示，國泰人壽、國泰金控致力成為國泰女籃最堅強的後盾，再忙都要參加每年的感恩餐會，也很期待每年這個和女籃球隊交流的聚會，「不論大學、高中球隊，現在競爭越來越激烈，公司努力提供場地、資源給大家發揮，期待未來繼續有好成績讓我們一起慶祝。」

國泰女籃從社甲聯賽13連冠到WSBL勇奪10連霸，球賽結束後的空檔，女籃球員也能稍微喘息放個暑假，獲得第15季總冠軍賽MVP的好手陳鈺君說：「很開心在球員生涯寫下另一個紀錄，謝謝大家的肯定與支持，休息期間我也好好調整身體、陪陪家人，我也會繼續分享之前西進WCBA的經驗給學妹們，和大家一起讓國泰女籃更進步。」

除了陳鈺君冠軍賽出色表現，隊友鄭伊秀、黃凡珊在第15季WSBL期間生涯得分1000大關，黃凡珊亦達成生涯助攻600次大關，是聯盟第一人，射手藍浩語也創下生涯三分球進球數300顆里程碑，在在顯示國泰女籃深厚的戰力。

上個月WSBL第15季落幕後，球隊約休息3周，本周先開始一些輕鬆的恢復練習收心，由於今年新冠肺炎大流行無法出國旅遊，下周球隊要展開20幾天的環島之旅，並會和一些建教合作學校進行回饋活動，再繼續為9月社甲聯賽備戰。

(中時 )