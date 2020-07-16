知名做空機構渾水的創辦人卡森·布洛克(Carson Block)和美國科技大亨馬斯克(Elon Musk)至少可以在一件事上達成一致，那就是做空特斯拉股票絕對是個糟糕的主意。

美國當地週三，布洛克在接受採訪時表示，他對特斯拉沒有任何看跌押注，儘管他認為該公司的業務不可持續。他稱：「謝天謝地，我沒有做空這只股票。我們曾經開玩笑說，當特斯拉申請破產時，它的市值可能會降至300億美元。想做空它的人風險自負吧，反正我不會這麼做。」

特斯拉股價自3月中旬以來累計飆升超過300%，這吸引了多頭，同時也讓懷疑者感到困惑，他們認為這家電動汽車製造商的股價嚴重虛高。儘管個人投資者瘋狂買入，但針對該股的看跌押注價值已膨脹至近200億美元。該公司目前的本益比為182倍，而通用汽車公司僅為10倍。

布洛克表示，他一度持有特斯拉的頭寸，涉及購買該公司的可轉換債券，並使用票面利率支付為股票的長期看跌期權提供資金，但他最終出售了債務，並讓看跌期權到期。布洛克說：「把賭注押在馬斯克身上是一回事，但不看好他則是另一回事。這傢伙擅長魔術，喜歡用出人意料的辦法解決問題。」

(中時電子報)