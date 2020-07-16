沈玉琳和Melody首次搭擋主持TVBS 歡樂台全新節目《11點熱吵店》，兩人今（16日）合體進棚拍攝promo，初次聯手就展現「熱吵」功力。節目話題包含熱門時事、職場人際、兩性話題，也將邀請當紅來賓，跟節目班底來場「熱吵對決」。堪稱地表最震撼的主持人組合，沈玉琳笑說：「大家都說我們是『千金與園丁』，因為我們的生長背景完全不一樣，在節目上一定會有不同的觀點。」

《11點熱吵店》以「吵」為一大賣點，婚姻幸福美滿的兩位主持人，其實在家也都會跟另一半吵架。沈玉琳說多半都是為了小孩教育問題而有所爭執，某次回家看到老婆跟女兒劍拔弩張，氣氛詭異，一問之下發現是女兒把衛生紙丟在地上，老婆教育女兒自己撿起來，結果沈玉琳主動把垃圾撿起來，老婆大抓狂說：「你幫她撿，你就一輩子撿不完。」問起誰會先低頭，沈玉琳說老夫老妻了，兩人吵架不會特別和好，因為老婆大概30分鐘後會氣消。Melody說，夫妻在家一定會吵，但她都會先深吸一口氣想著「閉嘴、放空、微笑近期因防疫的關係，跟老公兩人天天都待在一起，現在能夠出來工作等於是「放風時間」。

沈玉琳聽到搭擋是Melody，心情雀躍的說：「我跟女神一起主持，第一次看到Melody時，我回家內心小鹿亂撞了三天，而且最開心的是我老婆芽芽，因為Melody是她的偶像。」Melody也大讚沈玉琳是「帥帥大叔」，跟他一起主持非常的安心，因為沈玉琳不管是網路語言、年輕人的用語，甚至歷史地理通通都懂，根本百科全書，可以安心的維持自己在節目上的美貌。《11點熱吵店》即將於TVBS 42頻道，每周一到周四晚間11點播出，節目精彩可期，敬請期待。

(中時 )