高雄老字號湯泉花季度假飯店搶攻三倍券商機，下殺1.7折。（花季度假飯店提供／柯宗緯高雄傳真）

振興三倍券開始發放，全台飯店搶食國旅大餅，高雄老字號湯泉花季度假飯店營業至今10年多，首度祭出下殺1.7折優惠，即日起推出「泡在花季，3倍FUN鬆」專案，可使用安心國旅補助及紙本三倍券補助，業者再加碼1000元回饋價值破1.5萬元的住宿，一泊二食每人只要1295元起，盼衝出亮眼成績。

業者指出，7／15起到8／31止，週一至週五只要持紙本三倍券來花季泡大眾裸湯，僅需500元面額的振興券，連花季日式的高級日暮湯屋、映月湯屋，只需分別持1,000及2,000的振興券，就可以輕鬆享受超值的泡湯感受!

就連花季內星級的歐式覓堂餐廳，只要在每週二至週日，持紙本三倍券來消費，任餐點消費享八折還可以省掉一成的服務費，讓你用更實惠的價格，可以享用到星級等級的高級飲食，讓你來花季從住宿、泡湯到餐飲，三倍券無限放大，超值享受。

報復性旅遊讓觀光業回春，業者透露，天氣炎熱也讓泡冷湯消暑的人潮開始湧現，7月起泡湯住房率也比疫情期間增加5成，一掃疫情期間的業績下滑，花季飯店準備迎接旅遊旺季。

為推廣「泡在花季，3倍FUN鬆」，高雄花季度假飯店替旅客規劃周邊建議遊程，從適合全家玩一整天的台南十股仁糖文創園區、網美聖地奇美博物館到旗山老街再到知名惡地月世界、高雄最美的崗山之眼，都離花季不到半小時車程，不僅適合自駕出遊，無駕車旅客也可選擇包車服務，透過遊程的推廣，讓民眾玩得豐富也玩得安心，一次玩遍南台灣經典景點，開啟「抗疫安心國旅新生活」。

(中時 )