參與漢光演習的一架OH－58D戰搜直升機，在執行反登陸演練後，欲返回駐地時，從新竹空軍基地起飛沒多久，疑因轉速過低，為了避免影響鄰近民宅，採高難度180度迴轉，在基地內重落地，全機起火，兩駕駛員灼傷送醫不治。宅神朱學恒得知此不幸消息驚吐一字「唉」。

戰搜直升機兩人殉職，朱學恒在臉書對此吐一字「唉」。網友也紛紛表示，「RlP」。

網友留言回應說，演習視同作戰，傷亡或者難免...但還是很哀傷地講一句R.I.P.；還有人難過說，「國家又損失菁英...RIP」、「天佑國軍，可以痛罵政客，瞧不起政客，但請一定要支持國軍。」、「怎會這樣...？」、「真的是好學長。」、「說表演性質的人好不好意思？」

也有人震驚說，「在我家附近。不到幾公里的地方，嚇死我！」、「為何直升機這麼容易失事？」、「今年摔2架了。」、「心理壓力超出預期。」、「買貴了又很危險，國軍真可憐。」還有兒子正在服志願役的媽媽表示，兒子目前在新屋，最近演習，做母親的她，每天都憂心，剛看到新聞，唉！RlP。

(中時電子報)