中華網龍（3083）16日為旗下遊戲《黃易群俠傳M》舉行上市記者會，智冠集團董事長王俊博表示，近年來台灣遊戲產業面臨巨大挑戰，自行開發遊戲的公司已經不多，加上全球遊戲都可以進到台灣發行，坦承「面臨很大的挑戰」，呼籲市場一定要多支持國產遊戲。

全球遊戲市場持續擴大，國際遊戲研究調查公司Newzoo發表市場預測指出，2020年全球遊戲市場規模將上看1,600億美元，其中又以行動遊戲成長力道最為強勁。Newzoo預估，行動遊戲市場將在2020年持續成長，預計年成長率達11.6％，而特別是新興市場如中東、北亞、印度、東南亞等地區，成長將最為快速。

以台灣遊戲市場來看，因市場開放的特性導致競爭激烈，同時也嚴重擠壓國產遊戲的生存空間。遊戲研究調查機構Sensor Tower數據則顯示，2020年第一季，台灣手遊收入超過5.1億美元，與去年同期相比成長20％，創歷史新高。不過，在收入排名前10的手遊中，僅2款遊戲為日韓廠商，其他均為中國廠商開發，台灣遊戲商自行開發的，根本排不進前十名的榜單內。

國內遊戲業近年來受到全球競爭者侵門踏戶，營運狀況辛苦，除非是自己擁有經典IP，或是拿到國際超人氣的IP作品代理權、又或是透過自身在產業培養的深厚關係與國際大廠結盟，才能站穩腳步。若只靠純代理遊戲，經營起來較辛苦，也較難在市場中殺出一條血路。

目前遊戲市場中，自行研發遊戲的廠商所剩無幾，且消費者口味變化快速，遊戲生命週期變得更短，加上導流成本日益墊高，讓不少遊戲業者苦不堪言。中華網龍總經理呂學森就坦言，「手遊市場越來越難做！」，加上中國廠商花大錢買IP做遊戲，台灣廠商生存空間被擠壓嚴重。

網龍因過去在端遊時代累積了眾多膾炙人口的經典IP，包括《吞食天地》、《武林群俠傳》、《中華英雄》、《天子傳奇》等，近年來主打懷舊情懷，將過去的端遊IP做成手機遊戲，再透過海外授權模式，帶動獲利轉正。不過，當新遊戲尚未推出、舊遊戲生命週期衰退時，網龍也得面臨無新作推出而陷入虧損的局面。

網龍自去年第四季由盈轉虧，今年第一季持續虧損，就是因為無新遊戲推出，今年上半年營收2.4億元，年減34.7％。但下半年有《黃易群俠傳M》挹注，將有望帶動網龍營運攀升。

呂學森表示，《黃易群俠傳M》未來將在中、韓、日、泰、越等地區進行海外授權，預期越南、泰國將會最先推出。此外，接下來將專注端遊轉手遊的策略，預期明年上半年將推出《尋秦記M》、下半年將推《天子傳奇M》，法人預期未來3～5年網龍營運動能無虞。

(工商 )