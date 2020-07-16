搶攻三倍券商機，高雄福華大飯店全新改裝營運的麗香苑自助餐廳祭出兒童用餐免費的優惠。（高雄福華飯店提供／柯宗緯高雄傳真）

政府為搶救經濟祭出振興三倍券方案，經濟部預估，三倍券將有700億元的實質消費，加上平台及店家加碼，可望創造1,000億元效益。高雄福華大飯店全新改裝營運的麗香苑自助餐廳祭出兒童用餐免費的優惠。

7／15~9／15不限平假日，高雄福華大飯店在全館餐廳推出三倍券優惠，只要使用振興三倍券消費（不限面額）即可享用各餐廳的優惠內容。

像是甫斥資數千萬以上改裝全新完工的麗香苑自助餐廳，挑高寬敞的用餐環境，主打新鮮食材及多元化料理，七月上旬試營運後大受顧客好評，這次特別推出使用三倍振興券消費二位成人以上每桌贈送12歲以下兒童乙客，單筆消費滿NT$2000元以上還能再加贈一位兒童免費，在暑假檔期推出吸引不少親子客源，幫爸爸媽媽大省荷包。

另外在江南春、珍珠坊中餐廳或是Smile One精緻涮涮鍋更推出了三倍券的優惠組合餐，原價五千元的豐富組合餐只要NT$3000元就能享用，等同於下殺六折的優惠。

除了超優惠的餐飲優惠之外，高雄福華大飯店也推出”住房3000加碼送3000”活動，在活動期間內預訂今年12／29前入住豪華雙人房房價只要NT$3,000元(週六及連續假日另加NT$600元)，贈送二客自助式早餐外，再送NT$3,000元抵用券，分別可使用在餐飲、住宿及飯店內名品百貨。

週日~週四入住還可升等為二大床的豪華家庭房，看準暑假商機，讓親子出遊更舒適。如果持三倍券的3000元入住，加上贈送的3000元抵用券，等於放大為六倍的價值，讓消費者大呼超值。該專案也適用於安心旅遊NT$1,000元補助，消費者更能省下千元，效益更超過六倍。

(中時 )