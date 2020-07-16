採檢人員不需身穿防護衣及隔離衣、護目鏡、面罩等裝備，透過密封隔離有效阻隔病毒穿透的壓克力隔板，只需戴手套將雙手伸進採檢洞口利用作業手套即可進行篩檢，不僅提升效率，也更加安全。（陳麒全攝）

採檢人員不需身穿防護衣及隔離衣、護目鏡、面罩等裝備，透過密封隔離有效阻隔病毒穿透的壓克力隔板，只需戴手套將雙手伸進採檢洞口利用作業手套即可進行篩檢，不僅提升效率，也更加安全。（陳麒全攝）

採檢人員不需身穿防護衣及隔離衣、護目鏡、面罩等裝備，透過密封隔離有效阻隔病毒穿透的壓克力隔板，只需戴手套將雙手伸進採檢洞口利用作業手套即可進行篩檢，不僅提升效率，也更加安全。（陳麒全攝）

採檢人員不需身穿防護衣及隔離衣、護目鏡、面罩等裝備，透過密封隔離有效阻隔病毒穿透的壓克力隔板，只需戴手套將雙手伸進採檢洞口利用作業手套即可進行篩檢，不僅提升效率，也更加安全。（陳麒全攝）

因應國際新冠肺炎疫情，桃機公司自今年初配合疾管署落實嚴格邊境管制作為，在機場設置臨時採檢站。為提升國門採檢量能，並提供第一線工作人員更完善防護，臨時採檢站升級為貨櫃採檢屋，工作人員可以更有效率且安全的持續在國門替大家的健康把關。

兩座40呎全新的貨櫃採檢屋，分別設置在機場第一及第二航廈路緣，16日下午開始使用，貨櫃採檢屋是為了防疫採檢任務需求特別量身打造，內部將工作人員及受檢旅客的空間完全隔離，不但有各自獨立空調系統，也阻絕採檢人員與旅客肢體接觸的可能，避免感染風險。

旅客受檢區規劃5間採檢室，視需要可同時多名採檢，採檢人員不需身穿防護衣及隔離衣、護目鏡、面罩等裝備，透過密封隔離有效阻隔病毒穿透的壓克力隔板，只需戴手套將雙手伸進採檢洞口利用作業手套即可進行篩檢，不僅提升效率，也更加安全。

另一方面，受檢旅客也可獲得良好保障，受檢區每個採檢室空氣都可透過獨立HEPA空調直接抽排換氣，每次採檢作業完成後，採檢室將由工作人員以酒精消毒，並輔以紫外線殺菌，所有檢體在採集後也會統一暫存在獨立檢體存放室，避免感染之風險。

在機場公司新設貨櫃採檢屋之前，機場臨時採檢站因應防疫設置於戶外走廊，為木板隔間且因感控考量為保持通風未加設屋頂，冬冷夏熱易受天候影響，工作人員採檢時也必須穿著全套防護裝備，每次僅可採檢1人，在升級為貨櫃採檢屋後，可大幅提升採檢量能，並提供第一線工作人員更好的安全保障，持續精進邊境防疫工作。

(中時 )