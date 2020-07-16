▲副總統賴清德（左1）偕同行政院長蘇貞昌（左2）16日出席「工具機口罩國家隊感恩會」，表彰工具機口罩國家隊的貢獻。（黃國峰攝）

台灣區工具機暨零組件公會16日舉辦「工具機口罩國家隊感恩會」！行政院長蘇貞昌指出，感謝因有工具機口罩國家隊，讓口罩從1天188萬片增加到1天2000萬片；副總統賴清德強調，「防疫視同作戰」要打贏一場戰爭，除前線指揮官外，後勤支援更功不可沒，國家困難時大家同舟共濟號召組成國家隊才有今日的成功

台灣區工具機暨零組件工業同業公會理事長許文憲表示，今年2月初全國因恐口罩數量欠缺時，工具機暨零組件公會會員在公會號召下，自動自發組成快速反應團隊，以工具機業的專業製造技術，支援政府擴充口罩設備產能92條產線，將原本超過半年的工期縮短為40天，提前交機完成不可能的任務。

許文憲說，政府賦予「工具機口罩國家隊」的稱呼，這名號在媒體之間曝光後，社會各界感謝函紛紛寄達公會及各家公司，字裡行間的鼓勵及感謝，是團隊能超前完成作業的動力來源；29家公司將近250人支援下，40天完成92條口罩產線，包含三大法人支援將近3300人次。

許文憲指出，台灣疫情控制全球有目共睹，但世界各國仍然受到疫情的肆虐，各國邊境至今仍受到管制，工具機產業超過70％外銷，受到影響更甚於其他產業；呼籲政府持續提供工具機產業的紓困方案，並營造適合出口的匯率價格，擴大軍公教單位採購國產工具機，降低工具機產業受到疫情的衝擊。

蘇貞昌表示，蔡總統本來要來，因漢光演習督軍，政府向工具機口罩國家隊表達最大敬意，當武漢疫情衝擊全世界造成1300萬人確診、60萬人死亡；當時1天188萬片，政府第一時間禁止出口，過去口罩4億片從中國進口，感謝第一時間本來相互競爭的工具機產業，放下恩怨一起投入生產。

蘇貞昌說，看到每個團隊以參與國家隊為榮，台灣因有國家隊人民平安！台灣雖小，卻在世界有一席之地，工具機產值能夠上兆，只有台灣做的出來，大家齊心合力，從1天188萬片到1天2000萬片，是多麼的不簡單；最重要是有工具機口罩國家隊，在台灣最困難時出來幫忙，國家永遠感謝、政府永遠記得大家

副總統賴清德說，「防疫視同作戰」要打贏一場戰爭，除前線指揮官外，後勤支援亦功不可沒，國家困難時大家同舟共濟號召組成國家隊，感謝工具機同仁24小時的投入才有今日的成功；貢獻表現在三方面，第一是有工具機國家隊才有口罩國家隊，提供國人安全防護、穩定社會；第二是持續不斷在工具機生產必要的設備，不僅台灣可自主還可外銷，讓國際社會看到台灣；第三是因認真、鼓勵燃起國人對國家的向心力。

賴清德強調，工具機及零組件在去年出國產值約56.4億美元，占台灣整體機械產業出口值的四分之一，工具機及零組件出口占機械產業的最大宗，幾10年工具機國家隊撐起台灣的經濟，也創造台灣經濟的傳奇！現在是大家最辛苦的時後，一方面協助政府抵抗武漢肺炎，又要面對武漢肺炎對產業的衝擊！

(中時 )