中美關係惡化，美國國務卿蓬佩奧以人權為由，表示將對華為等中國科技公司的某些僱員實施簽證限制。在北京，中共外交部發言人華春瑩今日（16日）反指美國才是世界上最大的人權侵犯者，但稱如果蓬佩奧有誠意，可以不對他實施簽證制裁，歡迎他去新疆看一看。

華春瑩說，美方雖然整天把人權掛在嘴邊，但美國才是世界上最大的人權侵犯者。她提到，美國關於中國在涉疆問題上的人權指控，是本世紀最大謊言，美方應為他們的高官撒了如此的彌天大謊，感到羞愧。

不過，她說：「如果蓬佩奧先生有誠意，我們可以不對他實施簽證制裁，歡迎他去新疆看一看，去跟我們新疆各族人民談一談，了解一下新疆各族人民對他怎麼看，我還可以給他介紹幾個維吾爾族的朋友。」

另外，她提到中美達成的協議對兩國都有利，希望能夠得到切實的履行，而中方從來是言必行，行必果，但同時也要看到，美國對中國進行無端的近似瘋狂的打壓，圍追堵截，對中國實施霸凌霸權。美國的所作所為不利於中美之間的互信與合作。

有分析認為，中美「新冷戰」正在成形，華春瑩表示，當前美國對華政策基於缺乏事實依據的戰略誤判，充滿情緒化的宣洩和麥卡錫似的偏執。她稱，中國從來也沒有主動招惹美國，從來無意挑戰或者取代美國，無意與美國全面的對抗，希望美方的政策制定者們能夠回歸理性，客觀看待中美關係。

(中時 )