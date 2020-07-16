富邦悍將洋投表現輸人一截，不僅索沙表現不如去年威猛，羅力則因傷錯過開季，少投好幾場，而伍鐸則是上半季僅拿2勝8敗，是目前聯盟敗投王，他前年還拿下勝投王，不過近2年成績一落千丈，悍將投手教練吳俊良認為，主因是他的球質、球速逐年下降。

伍鐸今年5月中拿下睽違375天先發勝後，又吞下6連敗，昨日主投5局被敲11支安打、失8分有4分自責分，吞下今年第8敗，要承擔悍將上半季戰績墊底一部分責任，伍鐸2018年還是聯盟勝投王，去年卻成為敗投王，今年成績仍不見起色。

對於伍鐸的表現，悍將投手教練吳俊良認為球質大幅下降，「如果是失投球被打還有修正空間，也許調整過後就對手就打不到，但假如你沒失投還是被打，代表球質已經不行了。」吳俊良提到伍鐸被敲安的球幾乎都是照他意思所丟的球，不過這樣還被狂挨打代表球質下降。

「伍鐸剛來台灣球速有145、146公里，現在只剩140初頭，他多了一歲，球質、速度又比前幾年差，而且各隊對他都有一定了解，也難免。」目前悍將新洋投邦威已從隔離出關、隨隊練習，若邦威狀況不錯，要替換掉伍鐸還是在二軍養傷的包林傑？吳俊良表示要球團開會討論才會有結果。

而邦威的到來對悍將也是好消息，賽前練習總教練洪一中還特地在場邊關注邦威狀況，吳俊良說，「他畢竟20多天沒丟球，要馬上找回感覺也很難，有跟他說，這兩三天希望他大量流汗，適應一下台灣天氣。」吳俊良透露邦威現在漸入佳境，雖然還沒開始練投，不過希望下周能開始近牛棚練習。

(中時 )