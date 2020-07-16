《炮仔聲》女神吳婉君首次擔任房地產代言人，熱情推薦新案「隆大鳳凰」。（柯宗緯攝）

《炮仔聲》女神吳婉君首次擔任房地產代言人，熱情推薦新案「隆大鳳凰」。（柯宗緯攝）

後疫情解封時代，高市仁武新建案「隆大鳳凰」也飆出熱銷佳績，日前請來八點黨《炮仔聲》女神擔任代言人吳婉君，這次更充當一日店長帶動購屋熱，賞屋摸彩與已購客厚禮放送，高潮迭起。

「隆大鳳凰」疫情大解封，購屋信心指數飆升，位於仁武正核心、5000坪別墅築城大案「隆大鳳凰」，歡慶熱銷，日前邀請炮仔聲爆紅女神吳婉君驚喜現身，舉辦慶功見面會。明星光環加持，粉絲住戶熱情參與，精彩活動掀起七月艷夏的購屋熱潮。

隆大營建事業與龍登國際、好靚廣告攜手合作，以資深信譽品牌專業，在澄清湖特定區、仁武航太產業園區圈，打造高雄近十年來最轟動的百戶別墅築城大計劃。吳婉君更將首次房地產代言的人生紀錄，獻給這一座最稀有的曠世別墅大案，強強合作超速打開「隆大鳳凰」公開即爆紅的知名度。

當日活動以鼓舞鳳凰氣勢開場，隆大營建事業董事長陳武聰強調，公司以38年建築資歷、股票上市公司信譽，做對城市有益的事，無論建築5年防水保固、築城造境的永續售後服務等等，隆大都將城市的美好一直放心上。

陳武聰也特別感謝代言人吳婉君共襄盛舉，並謝謝透天行家不畏疫情大力買進。並提醒大家建築成本高漲、銀行利率創史上新低、存錢不如存透天。最後更祝福大家越住越好、快樂生活、家庭幸福。

吳婉君熱情暢談高雄的美好、分享想住別墅的嚮往、並表示將來不排除在高雄置產買屋。活動中並隨機發送個人限量簽名海報，引起民眾熱烈爭搶。

吳婉君更欽點12位粉絲，進行愛的連線。吳婉君表示「習慣在攝影機前工作，第一次為隆大鳳凰代言，既打開眼界也別具意義。」不但大展明星風範，現場擔任一日店長，在控台內來場「隆大鳳凰」簡介秀，並在接待中心舉行粉絲簽名會，為已購客戶發放來店禮，並為賞屋摸彩活動抽出各式大獎幸運得主。

(中時 )