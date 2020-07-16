烏克蘭美女主播掉門牙鎮定播完新聞 網友熱議

烏克蘭一名電視女主播在現場播報新聞突然門牙掉落，讓許多觀眾為她捏把冷汗，但她面不改色地捂嘴拿掉牙齒，鎮定地繼續播完新聞。這段影片在網上引發熱烈議論，許多網友評論稱「太專業了」，但也有人覺得「既搞笑又悲傷」。

據《環球網》引述俄媒報導，在當地時間7月15日，烏克蘭新聞節目主播瑪麗亞•帕達爾科（Marichka Padalko）在現場直播時，面對著攝影機竟發生門牙突然脫落的狀況，瑪麗亞當時面不改色，淡定地捂上嘴，拿下掉落的牙齒，繼續播完新聞。這一畫面被觀眾拍下並發佈到網上後，引發熱議。

報導說，瑪麗亞今年44歲，從事新聞事業近20年。據她表示，這顆門牙是一顆假牙。她是在10年前被女兒拿鬧鐘打斷門牙，隨後進行了修復，這次在播報時假牙意外脫落讓他非常意外。

瑪麗亞還說，原本自己希望直播中掉門牙這件事不要被人觀眾注意到，因此若無其事地把新聞播完，但沒想到播報新聞的片斷反而在網被瘋傳。

網路上對瑪麗亞鎮地的表現有許多議論，大部份網友對此並未幸災樂禍，有網友誇讚瑪麗亞真的很專業、沉穩大氣，在這種尷尬狀況下毫不驚慌，聲音表情都未受影響，還不時微笑地把新聞播完。但也有網友對此頗感同情，認為看完流傳的視頻後，實在覺得搞笑，又有些悲傷。

(中時電子報)