台灣金控董事會的公股代表，出現異動。由財政部派任的公股代表當中二席，即中央銀行業務局局長陳一端、中央銀行金融業務檢查處副處長蘇導民，今（16）日解任。台灣金控表示，收到央行的來函通知，陳一端的董事席次由蕭翠玲接任，蘇導民的董事席次由吳懿娟接任，台灣金控董事會中仍維持有二席的央行代表。

中央銀行4位一級主管今天起正式退休，包括業務局長陳一端、國庫局長陳玉敏、經濟研究處長林宗耀、會計處處長黃桂洲。蕭翠玲從金融業務檢查處處長調任業務局，接任央行第一大局的局長職務，因此同時接任陳一端原來在台灣金控董事會的公股代表董事。

蘇導民原任央行金融業務檢查處副處長，此次人事大調動中升任為處長，他在台灣金控的公股代表董事席次，則由新接任央行經濟研究處副處長、同時升任參事的吳懿娟接任。

台灣金控表示，此項人事更迭將提報公司近期董事會予以討論。

(工商 )