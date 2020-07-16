櫃買中心今（16）日表示，泰谷股票（3339）自7月17日起預收款券並每十分鐘撮合一次；太景*-KY股票（4157）自7月17日起預收款券並每二十分鐘撮合一次；康呈股票（6236）及通訊-KY股票（6404）自7月17日起預收款券並每四十五分鐘撮合一次；安集一轉換債（64771）自7月17日起預收款券並每五分鐘撮合一次。

泰谷股票因連續3個營業日達櫃買中心公布，或通知注意交易資訊暨處置作業要點第四條第一項第一款，經櫃買中心公布注意交易資訊，自7月17日起10個營業日（到7月30日止），改以人工管制之撮合終端機執行撮合作業（約每十分鐘撮合一次），另依櫃買中心業務規則第12條規定：各證券商於投資人每日委託買賣該有價證券，應就其當日已委託之買賣，向該投資人收取全部之買進價金或賣出證券。

太景*-KY股票最近30個營業日內曾發布處置，又因連續5個營業日經櫃買中心公布注意交易資訊，自7月17日起10個營業日（到7月30日止），改以人工管制之撮合終端機執行撮合作業（約每二十分鐘撮合一次），各證券商於投資人每日委託買賣該有價證券，應就其當日已委託之買賣，向該投資人收取全部之買進價金或賣出證券。信用交易部分，則收足融資自備款或融券保證金。

康呈股票、通訊-KY股票因連續3個營業日達櫃買中心公布，或通知注意交易資訊暨處置作業要點第四條第一項第一款，經櫃買中心公布注意交易資訊，自7月17日起10個營業日（到7月30日止），改以人工管制之撮合終端機執行撮合作業（約每四十五分鐘撮合一次），另依櫃買中心業務規則第12條規定：各證券商於投資人每日委託買賣該有價證券，應就其當日已委託之買賣，向該投資人收取全部之買進價金或賣出證券。

上市公司安集科技股票（6477）因連續3個營業日經證交所公布注意交易資訊，依櫃買中心「櫃檯買賣公布或通知注意交易資訊暨處置作業要點」第六條規定，對安集一轉換公司債自7月17日起10個營業日（到7月30日止），改以人工管制之撮合終端機執行撮合作業（約每五分鐘撮合一次）各證券商於投資人每日委託買賣該有價證券數量單筆達10交易單位或多筆累積達30交易單位以上時，應就其當日已委託之買賣，向該投資人收取全部之買進價金或賣出證券。

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