金曲台語歌后詹雅雯16日宣布4度攻蛋，將9月12號重返台北小巨蛋舉辦「2020詹雅雯30周年巡迴演唱會-台北感恩加場」，她巡演於去年在高雄巨蛋及今年初台北小巨蛋開唱，豈料2月1日在台北小巨蛋的演出，遇到新冠肺炎疫情爆發，當時許多粉絲為安全起見，只好忍痛退票，不過現疫情解封，粉絲紛紛敲碗想再欣賞詹雅雯的演出。

詹雅雯向來很疼愛粉絲，特地與製作單位努力協調所有人員及檔期後，決定再度於小巨蛋開唱，希望上次錯失的歌迷朋友能有機會再欣賞演出，她打趣說：「如果再錯過可能也沒機會了。」

受到疫情影響，她原定5月9日於台中惠蓀堂巡演，延期至9月5日開唱，在防疫期間，詹雅雯也沒閒著，持續準備演唱會所有內容及新創作，也出席許多祈福活動祝台灣平安，「希望台北感恩最終場，能用音樂療癒大家的身心靈，一起為台灣加油。」

她預告9月小巨蛋演唱會，將再度克服懼高、打造全新圓形飛碟的設計、邀來重量級嘉賓助陣及安排新歌單與視覺舞台等，跟觀眾近距離安全接觸，被問及為何會以圓盤作為演唱會設計？詹雅雯說：「希望台灣的疫情永遠都是零確診，也希望這樣的祈福，能守護大家的健康。」此外，「2020詹雅雯30周年巡迴演唱會-台北小巨蛋感恩加場」將於17日中午12點寬宏售票系統開賣，民眾亦可使用振興券購、藝FUN券購票。

(中時 )