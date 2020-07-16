吳青峰以專輯《太空人》入圍第31屆金曲最佳作曲人、國語專輯、男歌手和年度專輯獎等4獎大項，不過15日一公布入圍名單，他所屬的環球唱片卻找不到吳青峰，公司說：「他平常就不太看手機，可能2天後才會知道自己入圍了。」吳青峰16日在官方臉書表示「宅男我本人，昨天出了一場烏龍，沒有工作的一天，就只有起來餓了會拿起手機。」

他前天稍晚才被助理破門而入得知好消息，一看到手機充滿滿祝賀的訊息，吳青峰笑說：「可以想見他們開心的臉，才突然覺得『啊，原來能看到他們開心的臉，就是入圍的意義吧』。」他還透露《太空人》專輯是從音樂到影像都投入大量心血的，自爆絕對不能讓吳媽媽知道該專輯成本，「平常堪稱是勤儉持家的我，投注在《太空人》的過程中可能有點失心瘋，雖然把關的同事常在途中勸阻我，說還不如拿去買豪宅讓吳媽媽住，卻又支持我不惜代價的心。」

吳青峰提到看了名單後，感受到能和入圍的音樂人在同一個時代做音樂，是很榮幸的事，也呼籲大家以實際行動支持喜愛的音樂。環球唱片則表示，《太空人》專輯共拍攝12支音樂錄影帶，本屆報名4支，另外8首來自不同領域導演們的心血，包括電影金獎導演翁子光、金曲導演談宗藩、陳映之、日本鬼才導演川村真司、新世代潮流導演涂皓欽等人的精彩作品，明年仍繼續報名相關金曲獎項。

(中時 )