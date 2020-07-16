立法院今天再度爆發肢體衝突，混亂中，立院院長游錫堃透過自備麥克風宣布，表決通過民進黨團提案，確定明日將以不記名投票行使對監委被提名人的同意權投票。對此，國民黨主席江啟臣痛批，今日下午許多立委並沒有坐在位子上，居然是由議事人員幫忙插表決卡，民進黨立委何志偉也幫忙其他人按表決器，整場表決明顯作弊，是無效表決，肯定違法，國民黨團一定提告，而且追究到底，此事也讓明日監委同意權投票能否順利登場更受到矚目。

由於民進黨團堅持明日一定要完成監察委員被提名人同意權的投票，民進黨立委在16日下午三時許再度針對立院議場「強勢清場」，以優勢立委席次將佔據主席台的藍委逐一拉下主席台，朝野也再度爆發激烈肢體衝突。

不過，藍委陳玉珍從抗爭開始就堅守主席台，打死不退，陳玉珍的脊椎才剛剛動完手術、目前還在復健期中，至少超過五位以上民進黨女立委雖然輪番上陣，硬拉軟哄甚至口出惡言，都無法讓陳玉珍離開主席台，因為擔心硬拉陳玉珍可能讓他傷口惡化，也沒人敢大動作硬把他搬離。眼見時間一分一秒過去，綠委決定放棄陳玉珍，保護立院院長游錫堃進入議場，站在主席台旁，宣讀會議開始，然後在混亂嘈雜聲中完成表決、確定17日行使監委同意權。

此舉引發國民黨強烈抗議，並指控民進黨立委根本沒在座位上按表決器，卻硬是通過民進黨團提案，國民黨立委賴士葆當場痛罵「游錫堃下台！」

國民黨立委一行隨後轉往立院院長辦公室抗議，國民黨主席江啟臣批評，表決過程絕對違法，這樣搞下去，連立法院的議事都不中立了。他還說，議事組人員受控於院長、秘書長、民進黨，幫民進黨立委插卡，還準備的剛剛好過半57張卡。國民黨立委也在現場，為什麼都沒有表決卡？痛批根本是公然作弊，要求針對議事人員無辜被迫插卡，是否受到院長秘書長及民進黨的脅迫？進行調查。

江啟臣還說，民進黨立委何志偉一個人拿了一疊卡去插，表決結果剛剛好57張過半，全部都是民進黨的卡，請問在場人數加起來，是不是剛好符合那57張？為何沒有國民黨的卡？國民黨立委投不投是立委的事，怎麼可以只插民進黨立委的表決卡？顯然是投票作弊，明顯不合法，國民黨團絕對不承認這次的表決結果，因為已經嚴重傷害國會自主與台灣民主，黨團一定提告。

國民黨團總召林為洲說，此案牽涉議事規則的清點人數問題，但今天看到的卻是荒腔走板，為何只發放57張表決卡？難道不是事先安排好嗎？人沒到場也幫忙插卡，這就是偽造文書，他說，國民黨將要求調閱錄影帶，哪些人出席，一核對就知道。

在今日表決過程中前額被撞流血的立委賴士葆痛批，游錫堃只是一個菜鳥立委，不懂立法院議事規則，都被「老狐狸」民進黨團總召柯建銘所騙，成為柯建銘的玩偶，國民黨對下午投票過程的嚴重瑕疵絕對會追究到底，絕對不容呼弄了事。

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(中時電子報)