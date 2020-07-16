疫情在上半年帶給世界無數紛擾，果陀劇場近日推出改編日本暢銷小說《解憂雜貨店》同名舞台劇，讓民眾在疫情趨緩之際，從溫暖故事得到重新站起來的力量。營運長葉向華表示，幾年前與編劇涂谷苹看到小說時就深受感動，因緣際會下果陀也取得日方正式授權，希望讓大眾一起走進劇場解憂。

涂谷苹表示，原著擁有龐大讀者群，名聲也響亮，改編最大考量就是如何將作品精髓以舞台劇方式呈現，「小說是私領域，會有許多心情與想像，但舞台劇著重戲劇動作，必須透過語言及肢體來傳達原著的潛台詞，並分析角色，讓每個人在書中的性格更為立體化。」

《解憂雜貨店》是日本作家東野圭吾於2012年推出的作品，描述三個闖空門的少年意外躲進歇業多年的雜貨店，傳說中，只要將寫了煩惱的信丟進店門投遞口，隔天就可以在店後方的牛奶箱拿到回信解答。隨著雜貨店歇業，這個傳說不再有人嘗試，但這群少年卻在時隔多年後，又從店中收到了信件，透過撰寫一封封的助人回信，讓原先自認毫無用處的少年們重拾對生命的熱忱。

涂谷苹表示，故事中如青少年吵架、跑路等情節看似通俗，但東野圭吾卻透過雜貨店爺爺這位像是「張老師」一樣的靈魂人物，串聯每段故事，成為格局龐大的穿越劇，「他們都是走投無路的人，而我們在現實生活中也常面臨到相似的心境，但透過故事，我們能從中獲得理解與療癒。」

葉向華認為，《解憂雜貨店》讓人看見善意的力量，三位少年回信給他人原只是無心之舉，但卻在結局中巧妙的救贖了自己，被治癒之餘也讓人更受啟發，繼續存善心好好生活。

此回果陀改編《解憂雜貨店》，由舞台劇導演王慕天執導，並邀來過去曾參與《暗戀桃花源》演出的資深演員張復建詮釋雜貨店爺爺一角。張復建表示，舞台劇需要演員長時間投入全面感官的精神能量，十分費力，也因此久未接戲演出，看見《解憂雜貨店》劇本後，沒有多想，立刻答應演出。

張復建表示，從《解憂雜貨店》中能感受到原著作家對人世深情的心懷，非常期待透過角色詮釋，能再將感動傳遞給更多觀眾，讓大家能重拾勇氣及希望。

《解憂雜貨店》舞台劇將於9月4日至20日在台北水源劇場演出。

(中時 )