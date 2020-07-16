隨著新冠肺炎疫情趨緩，戶外活動正夯，「2020北橫探險節」於15日展開，今年活動以「步道」和「瀑布」秘境為主軸，規畫10條路線，並將難易度區分為低、中、高三個等級，民眾可以依照自己的需求安排行程，按圖索驥前往體驗，除了提高旅遊樂趣外，更符合時下安心旅遊的選擇。

桃園市觀光旅遊局指出，入門級行程可以到「優霞雲瀑布」， 享受清新的負離子及沁涼的溪水，令人頓覺神清氣爽。「三民蝙蝠洞」則有可容納千人的巨大洞穴，是網美最愛的打卡景點。「拉拉山巨木群」有24棵千年巨木，是北台灣氧氣最為充足的地方；「巴陵古道」為早期泰雅族人建立的部落通道，沿途還有蝴蝶館、地質館等。「高坡橋瀑布」是北橫瀑布群裡最容易親近的瀑布之一，從台7線旁的小徑進入只要1分鐘的時間，即可看到宣洩而下的瀑布及環狀岩壁，營造出遺世獨立的秘境感。

進階行程可以挑戰「小烏來瀑布底步道」，由寰宇平台下切宇內溪步行至小鳥來瀑布，由下而上仰看瀑布的全新視角，令人震憾。「東眼山自導式步道」全長約4公里，沿著連綿的階梯，就能征服1212公尺高的小百岳，還能遠眺大台北城市景觀。「角板山健行之旅」，從幽靜的角板山行館出發，前往大漢溪上的新溪口吊橋，欣賞寬闊的溪谷景觀。

高級行程則可以選「幽靈瀑布」及「嘎拉賀野溪溫泉」，「幽靈瀑布群」位於復興區拉拉山鐵力庫部落，尋山徑下切至大漢溪河床與瀑布頂端，沿途隆隆震耳的水聲引人期盼，走到終點映入眼廉的就是簾幕式「水濂洞瀑布」是最近夯爆的網美打卡景點，看完了瀑布，還可以往回走到「幽靈瀑布」頂端。

另一個挑戰的路線就是「嘎拉賀野溪溫泉」又名「新興溫泉」，是全台灣唯一的溫泉瀑布，沿著嘎拉賀溫泉古道一路前行，再拉繩過溪就可以到達這個遺世獨立的絕美野溪溫泉，可以同時享受沖瀑布及泡溫泉，是相當的難得體驗。

(中時 )