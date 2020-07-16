苗栗縣政府文化觀光局辦理一日茶農體驗工作坊，規畫到茶園手採貓裏紅茶及各項製程。（何冠嫻攝）

製茶是客家文化最具代表性的產業之一，發展出獨有的「山歌」以及「採茶戲」等藝術文化及製茶技藝，但因時代變遷產業高齡化，茶園、製茶技藝逐漸凋零，苗栗縣政府為傳承老手藝，辦理「手製的溫度」一日茶農體驗工作坊。

苗栗的丘陵地形與濕度、水分充足自然條件優勢，有利茶樹生長，茶產業興盛一時，但因時代變遷，青壯年外移、茶業人口老化，日漸沉重的人力成本使茶園逐漸消失，懂製茶古法的耆老們也慢慢凋零，製茶技術面臨失傳的困境。

今年苗栗縣政府辦理「苗栗縣社區營造及村落文化發展計畫舊城百業系列活動」，邀請在地專業製茶師邱慶良和貓裏山丘茶作坊攜手合作，推出《手製的溫度》一日茶農體驗工作坊，規畫手採貓裏紅茶、曝曬茶葉、揉茶增添沖泡時的香氣以及烘茶作業，再將親手製作的茶葉帶回家細細品嘗。

苗栗縣政府文化觀光局長林彥甫表示，苗栗是茶鄉，製茶與客家文化密不可分，更發展成為旅遊體驗，今年藉辦理「手製的溫度」一日茶農體驗工作坊，為期兩菸的體驗活動，盼能促進製茶技術的學習與推廣，藉以傳承古法製茶，傳承祖先的智慧，鼓勵對傳統製茶技藝以及傳承推廣有熱忱的民眾一起體驗。詳情可洽苗栗縣政府文化觀光局文創產業科江小姐037-352961(分機517)、苗栗縣社區營造推動辦公室劉小姐037-256600，或搜尋臉書粉絲專頁「文化創意新苗栗」。

(中時 )