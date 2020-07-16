一班從台灣起飛載有223位旅客的長榮航空班機傳出，15日抵達泰國曼谷後有6名泰國人出現高燒症狀，立即送往醫院做進一步檢測。

中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥表示，看到新聞後，已經向泰方詢問，因為六名乘客都是泰國人，也需要搞清楚是否是轉機客人，以掌握同班機有多少台灣乘客。

至於檢驗結果，莊人祥說，該六名泰國人是昨天入境，檢驗結果還沒出來，且若只是專機，檢驗結果不會向台灣說明，但會盡量向泰方問清楚相關資訊包含座位與姓名等。

(中時 )