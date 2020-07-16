昨天才離台！6泰國人搭長榮返曼谷高燒急送醫 莊人祥回應 19:252020/07/16 中時 鄭郁蓁 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 泰國曼谷機場設置熱像儀檢疫。（美聯社資料照片） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 一班從台灣起飛載有223位旅客的長榮航空班機傳出，15日抵達泰國曼谷後有6名泰國人出現高燒症狀，立即送往醫院做進一步檢測。 中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥表示，看到新聞後，已經向泰方詢問，因為六名乘客都是泰國人，也需要搞清楚是否是轉機客人，以掌握同班機有多少台灣乘客。 至於檢驗結果，莊人祥說，該六名泰國人是昨天入境，檢驗結果還沒出來，且若只是專機，檢驗結果不會向台灣說明，但會盡量向泰方問清楚相關資訊包含座位與姓名等。 (中時 ) #泰國人 #莊人祥 #台灣 #檢驗結果 #高燒 也許您會感興趣 推薦閱讀 美如何嚴懲陸？議員獻計直言：承認台灣獨立合法 07:002020/07/12 國際 台灣債市發行量增 留心未受評商品 04:102020/07/13 投資理財 鐵道之父變日本人 民眾驚呆 04:102020/07/13 生活新聞 國泰台灣高股息傘型基金 募集金額逾106億 創紀錄 04:102020/07/14 全球財經 找出兩岸關係新出路 04:102020/07/14 時論廣場 台南文學也要新南向！首本台語文學史越南文譯本出版 23:592020/07/14 寶島 6億遭凍結 台灣幣寶自訴日社長詐欺 04:102020/07/15 社會新聞 5大政黨財報出爐！ 國民黨竟「最有錢」 民進黨虧1.9億 14:502020/07/15 政治 川普若連任恐讓台生存陷危機 《華郵》點出兩大原因 07:192020/07/16 國際 工商社論》上半年兩岸進出口貿易顯著增長之剖析 04:102020/07/16 財經要聞 生活熱門新聞 領完1分鐘花光光...他拿三倍券買這東西小7店員死命阻止 網一看：內行 - 生活 三倍券首日排隊當機接力來 宅神問蘇貞昌12字網笑翻 - 生活 薑還是老的辣！網曝郵局領三倍券「關鍵優勢」：完勝超商 - 時事 三倍券裡面為何放一片塑膠板？內行人給答案：大有來頭 - 生活 他上街免費送口罩...美國人反應讓人傻了 網：神都救不了這群豬 - 生活 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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