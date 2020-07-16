銅鑼鄉環保公園種植炮仗花，每到花期吸引各地遊客造訪，欣賞橙色瀑布花牆。苗栗縣政府為提升道路景觀，也選用攀藤景觀作物的炮仗花，營造黃金廊道視覺景觀。

苗栗縣政府獲得交通部公路總局第二區養護工程處補助，辦理苗栗縣境省道黃金廊道綠美化栽植工程，以188萬元經費打造縣內省道炮仗花海景觀，規畫在台13甲線、台13線、台72線、台1線及台6線部分路段兩側邊坡擋土牆，種植炮仗花，盼能串連出壯麗花海景致。

縣府農業處指出，炮仗花小花綻放會懸掛在花絲上，遠看很像金色雨絲，因此炮仗花又有美麗的別名叫「黃金西北雨」。農業處林務科長鄭忠財表示，今年在台13甲線、台13線、台72線、台1線及台6線部分路段，種植5635盆炮仗花，期許造橋、三義、銅鑼、後龍部分省道路段的炮仗花成長茁壯，將沿路灰色生冷的邊坡擋土牆，妝點成為鮮豔花牆廊道。

銅鑼鄉環保公園的炮仗花海在銅鑼鄉公所10多年來的養護下，打造出綿延數百公尺的炮仗花牆，已成為每年春節各地遊客走春的首選。鄭忠財指出，炮仗花摘種容易，不但能減少養護費用還能提升公路景觀，期許未來能像銅鑼鄉的炮仗花海般壯麗，讓全台各地的用路人欣賞苗栗公路美景。

(中時 )