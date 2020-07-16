振興三倍券綁定銀行、電支APP「卡卡」，還有公股銀沒準備好就上線，導致民眾選好3千元商品在櫃台前卻不能支付的窘境。金管會銀行局副局長林志吉16日表示，現在銀行狀況已改善完畢，「會記取教訓」。銀行局統計，2020年因疫情關係，電支消費比重占民間消費比重從去年底的40％降到38.9％。

振興三倍券7月15日開放領券後亂象叢生。有民眾用台灣Pay APP綁定華銀帳戶、三倍券，摩拳擦掌在7月15日凌晨到商家選好商品想要搶早鳥優惠，沒想到付錢時系統卻大當機，等了一小時仍無法結帳，批踢踢版上網友也紛分享用台灣Pay綁定公股銀帳戶、三倍券被卡在櫃台的經驗，有網友還表示後來因看店員手忙腳亂乾脆直接付現。

針對華銀綁三倍券的系統一直出包，導致民眾無法支付。林志吉指出，目前了解後發現，華銀提供二種方式綁三倍券，一是「華銀支付APP」綁定信用卡或金融卡三倍券活動是正常使用，但若是用「台灣行動支付APP」綁定華銀信用卡，由於華銀系統有新增「一維掃碼」上線運作不順暢，預計16日可修正完成。

林志吉指出，目前沒有其他金融機構有類似情況通報，他強調，金融機構若因介接三倍券出現問題要盡速排除改善，以協助提振經濟。

針對台北市長柯文哲近日說，三倍券亂象發生表示台灣的數位基礎建設不好。

林志吉則指出，這次電子三倍券綁定不如預期有很多因素導致，像是場域的限制也有影響、紙本可以使用更彈性，不一定是基礎建設不好，但會記取三倍券的教訓，作為推動數位的改進，但電子支付、行動支付在量大時系統會塞車當機，是難免的，會督促金融機構改善，引以為鑑。

金管會統計，2015年底27.64％，2016年30.05％，2017、2018年則來到33.14％、38.29％，到了2019年電子化支付比率突破4成，占比40.91％，2020年第一季則降到38.9％。

金管會分析，電支比重下降主要是疫情影響下民生消費減少，實體消費、出國旅遊減少，但民間消費有很多是必須支出像繳稅，這部份降的比例不大，但電支信用卡消費不見得是必須支出，降幅較大，因此比重下降。

(工商 )