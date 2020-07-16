「香港國安法」第43條細則，賦權港警可要求台灣政治組織等提交在港活動資料，劍指我駐港機構。陸委會主委陳明通今日強硬表態，我方駐港機構是經過雙方協商並換文同意所設置，港方應保障其不受任何政治干擾，若有損害我駐港機構權益的舉措，我方將採取必要、強力的反制措施。

陳明通今日主持記者會，表達政府對「香港國安法」立場與因應措施。他列舉多項「香港國安法」爭議之處，包括定義浮濫、欠缺明確性，違反罪刑法定原則；域外管轄效力毫無節制，冒犯世界各國主權；「送中條例」趁勢借屍還魂，助長中共遂行「人質外交」，表示對香港、國際、台港乃至兩岸關係產生的負面影響廣泛且深遠。

各界關切我駐港機構是否受到威脅？陳明通表示，駐港機構是在2011年時經過雙方換文成立，促進台港方方面面的交流，但「香港國安法」施行細則第43條內容已引起恐慌。

他坦言，「香港國安法」實施至今我駐港機構正常運作，尚未受到干擾，但確實引起我駐港人員的擔心。陳明通強調，我政府不僅不會提供港府任何資料，也不會與對方進行協商，

若我方受到干擾，陳明通揚言將祭出強力的反制措施。反制措施為何？陳明通堅不透露，僅稱「我保留」，但是他要先清楚表達我方立場，「要把態度拉出來」。

對於我駐港代表已兩年無法赴任，陳明通表示，我方無法接受港方在原來的換文中增加額外政治條件，違反當年協商的協議，港方這種作為我方深深不以為然。

陳明通喊話港方，「他（香港）在這邊也有駐台機構」要珍惜彼此間促進交流的機構，不違初衷，不要有政治干預。

另一方面，台港關係緊張，陳明通表示加強公務員赴港澳機制。過去公務員因公赴港澳，已有「行政院及所屬機關公務人員因公赴香港澳門通報作業要點」管理，現在對於私人事由，例如旅遊或探訪親友等，陸委會提醒各級機關宜進行內控，加強管理。

(旺報 )