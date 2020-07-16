51歲的計程車司機陳先生，2年前開始出現視力模糊、眼前有黑影等症狀，看不清楚前方車輛的車牌號碼，甚至交通號誌上的文字，險象環生，就醫才知罹患糖尿病，且已經併發黃斑部水腫。

根據衛生福利部國民健康署資料顯示，目前全台有高達200多萬名的糖尿病患，每年更新增2萬5000人。一旦血糖失控，恐引起大、小血管的病變，進而引發多種併發症。

中華民國視網膜醫學會理事長、台大醫院眼科教授楊長豪表示，糖尿病屬於全身性疾病，只要未妥善控制血糖，容易引起大血管以及小血管的病變，其中又以視網膜病變最不易察覺。因此，只要確診糖尿病就要開始預防各種併發症，尤其是三高控制不佳者，更易引起視網膜血管滲漏，形成黃斑部水腫。

這類黃斑部水腫，早期並無症狀，等到惡化出現視線模糊、視野扭曲變形以及眼前有黑影等症狀時，長期下來恐怕已經損及視力，甚至引起失明等無可挽救的傷害。

中華民國黃斑部學會理事長、長庚醫院眼科部部長吳為吉說，過往黃斑部水腫會採取雷射治療或是侵入性較高的手術治療，雖能治好水腫，卻無法恢復受損的視力，目前多使用眼內注射藥物，包括每月施打1次的新生血管生成因子抑制劑以及4至6個月1次的新型眼內注射長效型類固醇。

不過，吳為吉指出，健保今年起已經放寬這2種治療轉換的有條件給付，原先施打新生血管生成因子抑制劑治療成果不彰，或產生不良反應的糖尿病黃斑部水腫（DME）患者，可根據病情向健保申請第二階段轉換使用新型眼內注射長效型類固醇，不再像過去得自費。

(中時 )