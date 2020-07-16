前高雄市長韓國瑜被罷免後，全國掀起一波罷免潮。YouTuber「Bit King比特王出任務」網路投票，罷免排行大民調出爐，民進黨桃園市議員王浩宇以31%暫居第一名，民進黨高市議員高閔琳26%、時代力量高市議員黃捷17%則分居二、三名。

「Bit King比特王出任務」在YouTube頻道進行網路投票，問「您最想罷免的是誰？」桃園市議員王浩宇以31%高居第一名，高雄市議員高閔琳26%、黃捷17%、陳致中16%，選其他(留言補充)的網友則有11%。

有網友酸說，全部都是第一名要罷免的，沒有誰是第二名。而想要罷免王浩宇的網友則指出，「要罷要先從王浩宇開始，中壢如連署通過，我一定會去投票」。另一位網友則表示，「全國不分區委員遙遙領先中，雖然4個都想罷免。」

選其他(留言補充)的網友則表示，「怎麼會沒有台灣基進立委陳柏惟？這是幹嘛？」網友回應說，「陳3Q啦！那個普嚨共立委，在我們台中當立委卻在乎高雄，那好，任務就是，把他送回高雄。」

YouTuber進行網路投票「您最想罷免的是誰？」王浩宇以31%居第一，高閔琳26%第2、黃捷17%居第3、陳致中16%第4。(翻攝「Bit King比特王出任務」YouTube)

(中時電子報)