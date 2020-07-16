建商在現有巷道上開挖滯洪池，未按圖施工違反水保法。（巫靜婷攝）

建商未按圖施作滯洪池，經縣府函文限期改正，現已回填完畢。（巫靜婷攝）

苗栗縣頭屋鄉民指控，1家外地建設公司占用獅潭村紙廠後方通往露營區的現有巷道，除了放置水泥磚擋路還違法開挖滯洪池，損害公眾通行，不滿事隔2個多月不見公權力強勢作為，痛批建商目無法紀；張姓建商則駁斥，該現有巷道位在私人土地內，已釋出最大善意預留行人及機車通行的空間。

范姓露營區業者及楊姓民眾，7月中旬向苗栗縣府、頭屋鄉代會等單位遞交陳情書，控訴張姓建商自5月14日以水泥磚阻擋車輛通行，公所勸導無效6月12日上午會同警方及縣府人員處理，因建商不願配合移除路障，警方先依法開罰，下午由公所進場清除，但19日建商又把水泥磚擺回，並在27日開挖滯洪池破壞道路。

范姓業者告訴本報記者，該6米寬道路屬於公用地役關係之存在，已獲縣府認定為現有巷道，但地主卻稱私有產權而擋路，來露營的遊客不得其門而入，露營區只好在6月底宣布歇業，包含先前投資損失約5、600萬元；楊姓民眾則表示，原已取得建照在附近蓋房，工程做一半卻因施工車輛進不來而停工。

記者取得張姓建商回應，他指出，該現有巷道位於他購得的土地範圍，去年8月取得縣府核發的建照，現準備蓋房，道路擺放的水泥磚是工作物，且中間有留行人及機車通行的空間，沒有違反公眾通行的義務，反而公所強制清除私人土地上的工作物涉嫌瀆職已經提告，罰單也在申訴中。

張姓建商表示，該現有巷道附近僅有1戶住戶，不符既成道路的認定標準，且早已跟那戶人家打過招呼，並指引他們走其他替代道路，至於露營區等其他民眾都不是當地住戶，尤其是露營區是營利單位，他質問「要讓遊客開車經過別人的土地都不用事先溝通嗎？」，認為已釋出善意卻處處被打壓。

不過張姓建商未按圖施作滯洪池已明顯違法，縣府水保科表示，經函文行為人限期改正，7月14日建商已將滯洪池回填完畢。建管科則指出，張姓建商申請建照指定建築線，是依據公所鋪設柏油設施範圍，指出基地鄰路為現有巷道，為維護公眾通行權利，應由道路管理單位頭屋鄉公所排除路障。

頭屋鄉長徐鑫榮則回應，民眾的不滿公所概括承受，但其實一直都有在處理、協調，因為地方的自治條例沒有明確規範「現有巷道」的管轄權屬於哪個單位，鄉公所上周已函文地檢署及縣警局告發建商涉犯刑法；苗栗地檢署表示，目前已收到公文，分案偵辦中。

(中時 )