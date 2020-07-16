兩岸關係陷僵局，陸委會在港辦事處處長以空缺兩年了。陸委會主委陳明通16日記者會上表示，過去兩年多，駐港機構首長沒辦法派過去，是港方在原來換文增加額外「政治條件」，台灣沒辦法接受。呼籲港方珍惜，這個促進台港交流的機構，不要有政治干預。

針對我駐港機構是否受到《香港國安法》威脅？陳明通表示，《香港國安法》施行細則第43條指名「政治機構」包括我方駐港機構，引起社會恐慌，雖然目前沒有受到威脅跟騷擾，但陸委會要在此嚴正聲明，駐香港機構是經過雙方協商、換文同意的機構，香港方面應該保障駐港機構不受任何政治干擾。

陳明通表示，駐港機構是2011年經過雙方換文成立，成立目的是為促進台港方方面面交流，包括經濟、文化等。換文內容也清楚說明機構功能，我方從來沒有違反承諾，沒有理由也不應該干擾駐港機構，對台港交流沒有好處。再次重申，這個機構是促進台港交流，港方應不違初衷，不要有政治干預。

(中時 )