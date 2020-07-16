隨著全球經濟從新冠病毒大流行中緩慢復甦，石油輸出國組織(OPEC)和俄羅斯等盟友週三同意從8月起降低創紀錄的減產力度，但它們表示，出現第二波病毒感染或將使市場恢復平衡的進程複雜化。

OPEC及其盟友組成的OPEC+聯盟自5月以來一直在實施970萬桶/日、佔全球供應量的10%的減產協議，此前疫情導致全球需求驟降三分之一。

7月之後，產油國計劃降低減產力度，將在12月之前減產770萬桶/日。不過，沙烏地能源大臣阿卜杜勒阿齊茲親王表示，由於5月和6月未達到配額的國家將在8月和9月進行補償性額外減產，實際減產規模將超過該水平，總減產規模將達到約810萬-830萬桶/日。

阿卜杜勒阿齊茲親王在聯合部長級監督委員會(JMMC)開會後表示：「我們將進入減產協議的下一階段，隨著需求繼續復甦，按計劃降低減產力度帶來的額外供應將被消化。」

他還稱，沙烏地8月的石油出口將與7月持平，因按計劃額外增加的約50萬桶/日的產量將被國內消費。

俄羅斯能源部長諾瓦克(Alexander Novak)在會上表示，OPEC+按計劃從8月開始降低減產力度至770萬桶/日是合理的，符合市場趨勢。他還表示，全球石油需求在4月觸及紀錄低位後一直在改善。

油價已從4月不到每桶16美元的21年低點回升至每桶近43美元。國際能源署(IEA)署長比羅爾(Fatih Birol)週三表示，在經歷了疫情相關封鎖措施帶來的衝擊後，全球石油市場正在緩慢恢復平衡，預計未來幾個月油價將在每桶40美元左右。

油價回升使一些美國生產商得以恢復生產。俄羅斯和OPEC嚴重依賴石油收入，但他們將努力不把油價推得太高，以防止提振與之競爭的美國石油的產量。

OPEC週二表示，預計需求今年下降900萬桶／日後，將在2021年回升700萬桶／日。

(中時電子報)