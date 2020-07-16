腐屍臭味飄散多日！桃園大園水溝裡驚見男屍 19:422020/07/16 中時 姜霏 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 桃園市 ▲大園巷內水溝陳屍一具男屍，屍體完整並無外傷，排除他殺疑慮。（姜霏攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 桃園大園警方16日下午4時許接獲民眾報案，民眾指出水溝內有異味，警方到場後發現水溝內有一具男屍，屍體完整，初步排除他殺疑慮。 據了解，居民3天前就已聞到腐屍臭味，但騎車經過並沒有留意，16日覺得異味太重，報警後才發現有一具男屍沉在水溝。消防員派員將遺體打撈上岸。表面並無外傷，屍體完整，初步調查懷疑是失足，尚待進一步釐清。 (中時 ) #水溝 #男屍 #16 #民眾 #完整 也許您會感興趣 社會熱門新聞 直擊新竹直升機墜機 第一個報導的是PTT鄉民！ - 社會 新竹漢光演習OH-58D戰搜直升機墜毀 2軍官殉職 - 社會 女生重訓後性慾強？健身房女教練 慘遭5男教練輪流「下流」 - 社會 綠島變綠光島！他約女友潛水 女友先跟他兄弟浪漫3天2夜 - 社會 恐怖巧合！12年前7月16日 AH-1W 眼鏡蛇機墜民宅2飛官殉職 - 社會 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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