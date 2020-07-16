桃園大園警方16日下午4時許接獲民眾報案，民眾指出水溝內有異味，警方到場後發現水溝內有一具男屍，屍體完整，初步排除他殺疑慮。

據了解，居民3天前就已聞到腐屍臭味，但騎車經過並沒有留意，16日覺得異味太重，報警後才發現有一具男屍沉在水溝。消防員派員將遺體打撈上岸。表面並無外傷，屍體完整，初步調查懷疑是失足，尚待進一步釐清。

(中時 )