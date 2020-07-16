私有土地內有公用地役關係之現有巷道及既成道路，容易釀成地主與民眾糾紛不斷，雙方往往尋求法院主持公道，建築師認為，這2種道路名詞其實都具公眾通行義務，概念相同，認定標準差異，最後還是得回歸道路主管機關認定，非民眾說得算。

苗栗縣建築師公會理事長葉啟明指出，現有巷道是通稱，早期法規用語使用「既成道路」，其實都具公眾通行意義，建管系統依據公共交通概念辦理，無論現有巷道或既成道路都需經過縣府指定，沒有指定，只是現況有人在走，地主仍保有充分所有權，就算被指定也能提出異議，最終大多交由法院判定。

法界人士認為，私有產權與公共利益衝突案例層出不窮，實務上雖然產權屬於私人，但歷史因素民眾走習慣了，道路便擁有公用地役關係，在這情況下，往往被認定為既成道路，造成土地所有人的所有權限縮，而其中關鍵在於有沒有被地方公所列管，可從道路有沒有被公所鋪柏油等管理維護初步判斷。

許多地主主張權益會在公所還沒列管前趕緊封路，若居民沒有立即反應，2、3年後才主張公眾通行，法庭上難構成既成道路的必要性，地主也需注意一但被指定為現有巷道或既成道路，原本道路多寬就是多寬，不能主張私權而縮減；若原本路幅就僅供機車通行，民眾亦不能無限上綱，要求地主所有權退縮讓車子也能過。

(中時 )