第一屆名人冠軍賽32強賽，16在海峰棋院舉行，台灣女子最強黑嘉嘉、紅面棋王周俊勳、現任棋王王元均、許皓鋐十段等高手棋聚一堂，互別苗頭。其中黑嘉嘉與林書陽這局最受矚目，網路直播吸引中、日、韓世界各國棋迷線上觀戰，日本幽玄之間、大陸新浪、弈客、野狐同步直播，弈客網累積近40萬次瀏覽，可惜最終黑嘉嘉飲恨落敗。

32強唯二女棋士黑嘉嘉、楊子萱兩人是上屆女子圍棋最強戰冠亞軍，實力與頂尖棋手相當接近，無奈雙雙遭到淘汰。黑嘉嘉七段與林書陽九段過去曾大賽有交手過，2017年海峰盃16強，兩人大戰7小時後的對局竟是半目勝負，今天黑嘉嘉持黑子在第71手下出和AI非常讚賞的精采好棋，局面一度穩居上風，沒想到中盤屠龍未果，白棋一舉拿下勝利。

今年初有多對棋界佳人傳來喜訊，古諺有一句話:「娶某前，生子後」氣勢特別旺! 拿過兩次世界業餘圍棋冠軍的詹宜典與林新為二段，近期都在臉書分享喜訊，今天兩人分別戰勝陳鋒五段與林士勛七段，展現不凡實力。

唯一晉級16強的業餘棋手詹宜典表示，下一輪的對手林新為二段氣勢很旺，最近經常看他上網下棋，自從有了AI出現，棋手和棋手之間的差距都非常小，將一盤一盤努力，跟自己競賽就好。

第一屆名人冠軍賽16強將於20日登場，周俊勳九段將與陳詩淵九段正面交鋒，「名人賽」是周俊勳職業生涯的第一座冠軍，過去更創下16連霸驚人紀錄。晉級16強戰的高手各個實力堅強，誰能問鼎最後八強呢？

(中時 )