立法院臨時會本周處理監察院人事案，原定14日至16日進行監察院長被提名人陳菊及監委審查會，因國民黨占領主席台杯葛議事進行，民進黨團今下午突襲清場，挾人數優勢奪回主席台。民進黨團書記長鍾佳濱表示，為避免藍營阻止明日人事同意權投票，綠委今將夜宿議場，黨團也會要求成員明天一致性投票。

國民黨前天一早為阻止陳菊進入立法院議場進行審查會，突襲衝進議場內占領主席台，被推倒質詢台、備詢台，並破壞線路及設備，民進黨團今下午發動清場，把藍委架離主席台，立法院長游錫堃順勢進入議場宣告開會，經表決通過停止審查會，明天上午按照議程規畫進行監察院人事同意權同票。

藍委被架離主席台後，仍有部分藍委回到議場內留守，綠委則輪守在主席台，避免藍營再次突襲，鍾佳濱說，民進黨團今晚將會夜宿議場，明天按照議程日程進行，外面壓力越大，內部會越團結，明天黨團成員將會一致性投票。

民進黨團重新奪回主席台後，立院總務處人員晚間進場維修遭破壞的設備，並測試麥克風等設備，一旁則有綠委駐守，不讓藍營有機可趁。

(中時 )