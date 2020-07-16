英國政府宣布禁止華為參與該國5G網路基礎建設，並在2027年前逐步淘汰華為電信設備，終結雙方20年合作關係，對此，不管是瑞典的愛立信、芬蘭的Nokia，甚至是南韓的三星電子都在5G市場初期積極搶市，華為國際業務受阻，也是這些廠商擴張市場份額的好時機。不僅是這些國際大廠，在全球無線基地台市場市占率不到1%的「日本電氣」（NEC），打算在5G時代起死回生。

據《華爾街日報》報導，這家日本最大的電信公司準備斥資6億美元(約180億元新台幣)入股一家通訊設備製造商，尋求打造一家能夠與華為競爭的日本領頭企業。

日本電信電話(NTT)表示，他們持有NEC近5%股權。NEC生產5G高速移動網路設備，NTT旗下子公司NTT移動通訊則是日本主要移動服務供應商。這兩家公司結盟的背景處在川普政府大力封殺華為的國際生存空間，要求盟國禁止讓華為參與5G網路建設。NTT首席執行長澤田純(Jun Sawada)表示，華為處境讓日本企業有機會爭奪全球市場份額，他認為陸美關係恐繼續惡化，在嚴峻的情勢下，日本也有機會爭奪市場份額。

日本身為美國的軍事盟友，日本企業在全球5G電信設備、基地台市占率非常低，據IHS Markit的數據，截至2018年，華為占據全球基地台市場30%市場份額，居次的為愛立信、Nokia，分別為27%和22%，NEC和富士通的市場份額都低於1%。

NEC和NTT表示，他們希望合作開發包括基地台在內的移動技術，希望在2030年能獲得如AT&T等大型公司的20%業務。澤田純指出，目前主導5G市場的企業都受惠於較大規模的經濟體，與其他企業合作是成功的契機之一。

NEC首席執行長新野隆(Takashi Niino)坦承，過去該公司在基地台業務表現的確不理想，NEC也加入美國Open RAN政策聯盟（Open RAN Policy Coalition），試圖在全球市場拓展更多業務。

(中時電子報)