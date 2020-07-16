原來台灣傳說中的妖怪蛇郎君，曾是被霸凌過的小孩？取材作家何敬堯作品《妖怪台灣：三百年島嶼奇幻誌．妖鬼神遊卷》，劇場人黃彥霖編創音樂劇《妖怪台灣》，從台灣妖怪傳說中，探討人如何面對自我，直視恐懼，「妖怪可以是我們的力量，也可以是我們的詛咒，這都來自我們的創造力和內心恐懼。」

黃彥霖表示，原作是一本妖怪百科，沒有故事情節串聯，有許多精采的插畫，表現不同的妖怪特質，以及延伸的文化背景，「像是大多數人很熟悉的蛇郎君，就有原住民版、漢文化版，反映不同的移民背景，連帶地劇中的音樂表現，也可以有多元風格呈現。」

音樂劇《妖怪台灣》故事描述有個自卑的小男孩，被霸凌排斥，後來因意外過世，他的作家朋友，想像他沒有死去，變身成妖怪，展現自己的特質。

黃彥霖表示，劇中的作家讓小男孩，化身成會發光的蛇郎君，照亮他人，「這表現了我們身上的缺陷，如果正視它，其實說不定是很棒的特質，能成為發光的來源。」

劇中出現的妖怪還有馬祖的墓坑鳥，在劇中變成身上披上恐懼羽毛的鳥兒，黃彥霖表示，「墓坑鳥因會在墓坑築巢，被當地人視為是冤魂轉世，反映怨恨、恐懼，我在創作時抓準這個特質，去表現妖怪特色。」

黃彥霖說，服裝設計的風格會走拼貼、前衛風格，整部作品的調性會是歡樂的，「我們希望大人、小孩都可從中看見不一樣的事，像是劇中的主角作家一樣，透過筆下對妖怪的轉化，從中尋找對童年的安慰與和解。」

(中時 )